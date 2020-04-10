Vatandaşların kapalı marketi açıp alış veriş yaptığı anlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu. Kapalı marketi açtırıp kepenklerin altından markete giren vatandaşlar havadan görüntülendi.



Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum etti. Kapalı bir marketi açan vatandaşlar kepenkler açılmadan içeri girmeye çalıştı. O anlar ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL