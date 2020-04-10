Vatandaşların kapalı marketi açıp alış veriş yaptığı anlar havadan görüntülendi - Son Dakika

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Vatandaşların kapalı marketi açıp alış veriş yaptığı anlar havadan görüntülendi
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu.
Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu. Kapalı marketi açtırıp kepenklerin altından markete giren vatandaşlar havadan görüntülendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum etti. Kapalı bir marketi açan vatandaşlar kepenkler açılmadan içeri girmeye çalıştı. O anlar ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:44 Kaynak: İHA
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