Son Dakika Haberleri: Vatandaşların Kaşı Kirpiği Buz Tuttu

Vatandaşların Kaşı Kirpiği Buz Tuttu

36 dakika önce

- Kent merkezinden görüntüler Kaşı ve kirpiği donan vatandaşlardan görüntü Vatandaşlarla röportaj Kura Nehri'nden görüntü Cadde ve sokaklarda oluşan pustan görüntü ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumuz etkiliyor.

- Kent merkezinden görüntüler
Kaşı ve kirpiği donan vatandaşlardan görüntü
Vatandaşlarla röportaj
Kura Nehri'nden görüntü
Cadde ve sokaklarda oluşan pustan görüntü ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumuz etkiliyor.

Çeşmeler dondu, vatandaşların kaşı kirpiği buz tuttu

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumuz etkiliyor.

Kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye kadar düşmesi, mevsimin en soğuk akşamının yaşanmasına neden oldu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kentte çeşmeler dondu, dışarıda yürüyen vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.

Kent sakinlerinden Ergün Kaya, kışın kendisini iyice hissettirdiğini belirterek, "Bugün çok zorlandık. Kaşımız, bıyığımız bile dondu. Soğuklar çok etkili." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:58 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
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