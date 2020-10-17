Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı - Son Dakika

Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı

17.10.2020 11:20

Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı Ağrı'ya çevre il ve ilçelerden getirilen patates, soğan ve lahana gibi kışlık gıda ürünleri, Murat Mahallesi'nde kurulan pazarda yerini aldı.

Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı

AĞRI - Ağrı'ya çevre il ve ilçelerden getirilen patates, soğan ve lahana gibi kışlık gıda ürünleri, Murat Mahallesi'nde kurulan pazarda yerini aldı.

Ağrı'da uzun süren ve soğuk geçen kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar kışın yoğun olarak tükettikleri patates, soğan ve lahana alımlarına şimdiden başladı. Çevre il ve ilçelerde hasadına başlanan patates, soğan ve lahana gibi kışlık ürünler Ağrı Murat Mahallesi'nde kurulan pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Fiyatların ucuz olduğunu duyan vatandaşlar kış mevsiminde yaşanacak fiyat yükselişlerinden etkilenmemek için, kışın tüketecekleri gıda ürünlerini şimdiden alıyor.

'Getirdiğimiz ürünlerin fiyatları geçen seneki fiyatlarla aynı'

Kış mevsiminin Ağrı'da uzun sürdüğünü ve bu yüzden vatandaşların kışlık gıda ürünlerine rağbet gösterdiğini belirten Patates satıcısı Hasan Görgüç, vatandaşlara bu ürünleri olabildiğince uygun fiyata sattıklarını söyledi. Müşteri kesiminin genellikle kırsal kesimde yaşayan kişiler olduğunu kaydeden Görgüç, " Bitlis'in Ahlat ilçesine giderek oradan patates ve soğan getiriyoruz. Getirdiğimiz ürünlerin fiyatları geçen seneki fiyatlarla aynı. 1 lira 25 kuruştan satıyoruz. Uygun satmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kış mevsimi uzun sürdüğü için vatandaşların alacağı kışlık ürünlerin miktarı hane sayısına göre değişiyor." dedi.

'Vatandaşlar genellikle ihtiyacı kadar patates ve soğan alıyor'

Ağrı'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte patates ve soğan satmanın gelenek haline geldiğini dile getiren Ahmet Adıgüzel, "Biz bu kışlık ürünleri genellikle Bitlis'in Ahlat ilçesine giderek kendi araçlarımızla getiriyoruz. En çok patates ve soğan getiriyoruz. Ağrı'da bu mevsimde kışlık gıda ürünlerini satmak gelenek haline geldi. Uygun fiyatlarla satmaya gayret gösteriyoruz. Her sene fiyatlar değişse de bu sene geçen seneyle aynı fiyattan satıyoruz. Van'ın Erciş ilçesinden ve kendi ilimizden de lahana ve yeşil fasulye getirip burada uygun fiyattan vatandaşlarımıza satıyoruz. Vatandaşlar genellikle ihtiyacı kadar patates ve soğan alıyor. 3 kişilik bir aile 200 kilograma yakın patates veya soğan alırken, kalabalık olan aileler bir tona yakın patates veya soğan alabiliyor." ifadelerini kullandı.

'Bizim bütün temel yiyeceğimiz gıda malzemesi olarak patatestir'

Pazara patates, soğan, lahana gibi kışlık gıda ihtiyacını karşılamaya gelen vatandaşlardan Mehmet Baran, buraya kurulan pazar sayesinde bu ürünleri uygun fiyata alabildiklerini söyledi. Ağrı'da kış mevsiminin uzun sürdüğünü söyleyen Baran, " Bizim memleket kış memleketidir. 6 ay kış 6 ay yaz olan bir memlekettir. İklimi dar olan bir memlekettir. Bizim bütün temel yiyeceğimiz gıda malzemesi olarak patatestir. Benim ailem 6 kişilik. Ben kişi başına bir çuval hesap ederek 6 çuval patates alıyorum. Bu ürünleri Bitlis Ahlat'tan getiren arkadaşlar bu ürünleri oradan getirip bize uygun fiyata satmasa biz şu anda patatesin kilosunu 3 liradan aşağı alamazdık. Bu arkadaşlar sayesinde patatesi uygun fiyata toptan alabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı
Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı
Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı
Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı
Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı
Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı

Bitlis, Ahlat, Pazar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşların kışlık patates stoğu başladı - Son Dakika

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