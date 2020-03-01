Vatandaşların korkulu rüyası gasp ve hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşların korkulu rüyası gasp ve hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika

Vatandaşların korkulu rüyası gasp ve hırsızlık çetesi çökertildi

6 saat önce

Kocaeli'nin farklı ilçelerinde 11 ayrı hırsızlık olayına karışan ve son olarak Bursa'da bir şahsı gasp etmeye çalışan 4 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

Vatandaşların korkulu rüyası gasp ve hırsızlık çetesi çökertildi, System.String[]

Kocaeli'nin farklı ilçelerinde 11 ayrı hırsızlık olayına karışan ve son olarak Bursa'da bir şahsı gasp etmeye çalışan 4 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Tutuklanan şahısların, Bursa'da bir kişi gasp etme anları ise kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde meydana gelen 11 ayrı otodan hırsızlık olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında şahısların 18 yaşından küçük R.P., M.K., A.P. ve H.H.P. olduğu belirlendi. Şahısların son olarak Bursa'da bir gasp olayına karıştığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şahsı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.


Çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan şahıslar, Kocaeli'ne getirildi. Şahısların polis merkezinde yapılan incelemelerinde M.K.'nın 3 ayrı hırsızlık ve resmi belgede sahtecilikten suç kaydı olduğu ayrıca kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi. Şahıslardan A.P.'nin 16 ayrı suç kaydının olduğu, 2 ayrı hırsızlık suçundan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak arandığı, H.H.P.'nin ise hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan şahısların Bursa'da bir vatandaşı gasp etmeye çalışma anları ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kocaeli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:01 Kaynak: İHA
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