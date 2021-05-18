Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı - Son Dakika

Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı

18.05.2021 11:45
Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı, System.String[]

Karadeniz iklimine has, endemik bitkilerden olan, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan, Ordu'da toplanmaya başlandı.

Karadeniz iklimine has, endemik bitkilerden olan, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan, Ordu'da toplanmaya başlandı.

Mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içerisinde tüketilen, insan vücudundaki kanı temizleye de yardımcı olduğu bilinen melocanın tadını bilen vatandaşlar ormanlık alanlarda melocanı toplamaya başladı. Diken ucunda yetişen ve toplaması bir hayli zor olan melocan, kendisine has lezzeti ile de vatandaşları cezbediyor.

Melocanın zor şartlarda toplandığını belirten Sema Yeni, kavurmasıyla meşhur olan bu bitkinin yılın belirli dönemlerinde toplandığını belirterek, dondurucularda da saklandığını söyledi. Kendine has lezzete sahip olan melocanın, bölgede çok sevildiğini ifade eden Yeni, "Genellikle ana yemek öncesi atıştırmalık tüketilebildiği gibi ana yemek olarak da tüketiliyor. Melocan Ordu ili bölgesinde ormanlık veya çalılık, dikenlik alanlarda toplanır. Karadeniz'de diken ucu sebzesi olarak bilinir. Toplaması oldukça zor ve zahmetli. Lezzeti ise bu zahmete değiyor" dedi. - ORDU

Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı
Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı
Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı
Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı

Karadeniz, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı - Son Dakika


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