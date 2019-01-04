Son Dakika Haberleri: Vatandaşların Metrobüs Üst Geçidinde 'Tipi' ile İmtihanı

Vatandaşların Metrobüs Üst Geçidinde 'Tipi' ile İmtihanı

20 dakika önce

Vatandaşların metrobüs üst geçidinde 'tipi' ile imtihanı Kar yağışı Beylikdüzü ve çevresinde etkili olduİSTANBUL - Sabah erken saatlerde Avrupa yakasının yüksek ilçelerinde etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı, işe ve okula giden vatandaşlar metrobüs üst geçidinde zor anlar yaşattı.

Vatandaşların metrobüs üst geçidinde 'tipi' ile imtihanı
Kar yağışı Beylikdüzü ve çevresinde etkili oldu

İSTANBUL - Sabah erken saatlerde Avrupa yakasının yüksek ilçelerinde etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı, işe ve okula giden vatandaşlar metrobüs üst geçidinde zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise üst geçitlerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Avrupa yakasının rakımı yüksek ilçelerinden Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 06.00 sıralarında başlayan kar yağışı 08.00 sıralarında ise Beylikdüzü mevkiinde rüzgarın etkisi ile tipi şeklinde yağdı. Yağışın etkisi ile metrobüs kullanarak okula ve işe giden vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediiyesi'ne bağlı tuzlama ekipleri ise metrobüs üst geçidinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yol kenarlarında da çuvallar ile tuz yığınağı yapıldığı görüldü. Yol kenarlarında ise kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Kar, Genel
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