Vatandaşların sorunları ivedilikle çözülmeye çalışılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşların sorunları ivedilikle çözülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Vatandaşların sorunları ivedilikle çözülmeye çalışılıyor

7 saat önce

Safranbolu'da vatandaşların sorunlarını dinleyip sıkıntılarını gidermek için başlatılan Halk Günü Toplantıları aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların sorunları ivedilikle çözülmeye çalışılıyor, System.String[]

Safranbolu'da vatandaşların sorunlarını dinleyip sıkıntılarını gidermek için başlatılan Halk Günü Toplantıları aralıksız devam ediyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar sıkıntılarını ve taleplerini dile getirdi. Halk Günü toplantılarından memnun olan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini ivedi şekilde çözülmesi için birim amirlerine verilen emirler doğrultusunda çalışmalar sürüyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, amaçlarının Safranbolulu vatandaşların sorunlarını kendi ağızlarından bizzat dinleyerek çözüme kavuşturmak olduğunu ifade ederek, "Toplantılarımıza birim müdürlerimiz de bizimle beraber hazır bulunuyor. An itibari ile yerine getirilebilecek taleplerin yanı sıra diğer taleplerinde notu alınarak vatandaşlarımızın toplantıdan ayrılmalarının ardından kendi aramızda da derhal bir toplantı yaparak çözüm noktasında yapılabilecekleri değerlendiriyor ve iletişim adreslerini aldığımız talep sahibini bilgilendiriyoruz" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:37 Kaynak: İHA
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