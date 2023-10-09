Vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisinden anlamsız çıkış: Ben devletim - Son Dakika

Vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisinden anlamsız çıkış: Ben devletim

Son Güncelleme: 09.10.2023 11:28

İstanbul Kadıköy Ayrılıkçesmesi metro durağında, yolcularla özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir güvenlikçinin ''Ben devletim'' demesiyle tansiyon daha da yükseldi.

Kadıköy Ayrılıçeşmesi metro istasyonunda vatandaşlar ve güvenlik görevlilileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hızını alamayan bir güvenlikçinin "Ben devletim burası da devlet demesi" orada bulunan herkesi şaşkınlığa uğrattı.

YOLCULAR VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Hergün binlerce yolcu taşıyan metro istasyonları bazen tatsız anlara sahne olabiliyor. Kadıköy'de bulunan Ayrılıkçeşmesi metro durağında bazı yolcular ve özel güvenlik görevlileri arasında nedeni bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Olay yerinde bulunan birçok kişi tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.

"BEN DEVLETİM"

Sinirlerine hakim olamayan bir güvenlikçi ise tartıştığı yolcuların üzerine yürüyerek "Ben devletim, burası da devlet" diyerek bağırması birçok kişinin tepkisini çekti. Güvenlikçinin anlamsız çıkışına meslektaşları da "Abartma istersen" diyerek tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisinden anlamsız çıkış: Ben devletim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisinden anlamsız çıkış: Ben devletim - Son Dakika
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