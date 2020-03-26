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Vatandaşların yoğun kullandığı yerlere "Sağlığın İçin Evde Kal" etiketi yapıştırıldı
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, üzerinde "Sağlığın İçin Sosyal Mesafeni Koru" ve "Sağlığın İçin Evde Kal" yazılı etiketleri yapıştırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, üzerinde "Sağlığın İçin Sosyal Mesafeni Koru" ve "Sağlığın İçin Evde Kal" yazılı etiketleri yapıştırıldı.
Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçede başlatılan yeni uygulama ile başta belediye hizmet binası gibi vatandaşların yoğun olarak girip çıktığı kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, üzerinde "Sağlığın İçin Sosyal Mesafeni Koru" ve "Sağlığın İçin Evde Kal" yazılı etiketleri yapıştırıldı. İl olarak trafik lambalarına "Evde Kal" yazısı asan ekiplerin etiketleri ilçe genelinde bankalara, marketlere ve esnaflara da dağıtacağı öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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