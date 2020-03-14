Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Kilis'te kamuya açık yerler ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanlar korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kilis'te kamuya açık yerler ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanlar korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.


Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Korona Virüse karşı Kilis'teki başta Belediye, Valilik, camiler, resmi kurumlar olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile kamuya açık alanların dezenfekte çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
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