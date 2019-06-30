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Vatandaşların yol isyanı

58 dakika önce

Eskişehir'de dar ve çoğunlukla tek yön olan sokaklara park edilen araçlar vatandaşları çileden çıkardı.

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Eskişehir'de dar ve çoğunlukla tek yön olan sokaklara park edilen araçlar vatandaşları çileden çıkardı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen bazı sürücüler, park etmek ve belirlenen saat dışında yük indirmek-bindirmekten vazgeçmiyor.

Kentin yoğun bölgelerinden biri olan İstiklal Mahallesi'ne her gün binlerce araç giriş-çıkış yapıyor. Araç yoğunluğunun hat safhada olduğu mahallede dar ve tek yön sokaklar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Fiziki koşulların zorladığı sokaklarda bir de kural ihlali yapan sürücüler trafiği kilitliyor. Özellikle Çınar Sokak üzerinde yük indirme-bindirme saatleri dışında sokaklara gelen kamyon ve diğer araçlar, otopark olmasına rağmen dershane ve göz hastanesi önüne park ederek hem sokak esnafını hem de otoparklara girmek isteyen sürücüleri adeta çileden çıkarıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere gün boyunca uyarıda bulunup cezai işlem uygulasa da sonuç yine değişmiyor.

Sokak esnafı, hemen her gün yaşadıkları durumun kesin olarak çözüme kavuşması gerektiğini dile getirirken, otoparka girmek isteyen sürücüler ise yaşadıkları durumu cep telefonlarına kaydederek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Eskişehir, Güncel
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