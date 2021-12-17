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Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı

17.12.2021 11:20

Son dakika haberi: 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı.

'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı

Polisin geldiğini görünce kaçan alkollü sürücü iki polisin kazada yaralanmasına sebep oldu

Alkollü sürücüyü takip ederken bir başka alkollü sürücü polis aracına çarptı

Savcı olduğunu iddia eden ve kaçan alkollü sürücü gece evinde gözaltına alındı

" Savcının ne olduğunu bilmiyor musun sen, hiç okula gitmedin mi"

"Buraya değil polis emniyet müdürü gelse umurumda olmaz, hepsi benim emrimde"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren ve son anda kazaya karışmaktan kurtulan vatandaşların durdurduğu alkollü sürücü hem polise hem vatandaşlara hakaret edip polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Sürücüyü takip eden polis aracına alkollü başka bir sürücü çarpıp iki polisin yaralanmasına sebep oldu. Polisin kovaladığı alkollü sürücü ise plakasından tespit edilip sürücüsü gece evinde gözaltına alındı. Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan alkollü sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 5062 sokakta yaşandı. Vatandaşların bir aracın kendi araçlarına çarpmasına ramak kaldığı, araç sürücüsünün aşırı derecede alkollü olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Vatandaşlar tarafından önü kesilip gitmesine izin verilmeyen alkollü sürücü, kendisinin savcı olduğunu, polisin kendisine hiç bir şey yapamayacağını söyleyip polise hakaretler yağdırdı. vatandaşların kendisini bırakmayacağını söylemesi üzerine " İstediğin yere şikayet edebilirsin ne istiyorsun benden" dedi. Az önce polise hakaret ettiği hatırlatılan alkollü sürücü bu kez de " Polis kim oğlum, savcı ne bilmiyor musun sen okul okumadın mı sen" cevabını verdi. Vatandaşın 'Sen savcısın ama Türkiye Cumhuriyetinin polisine hakaret ediyorsun' sözü üzerine iyice sinirlenen alkollü sürücü " Ben savcıyım buraya emniyet müdürü de gelme umurumda olmaz, emniyet müdürü benim emrimde zaten, çocuğum yaşındasın beni tahrik ediyorsun, ben cumhuriyet savcısıyım diyorum sen polis diyorsun polis kim aracımın plakası belli her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diye tehdit etti.

Polisin olay yerine geldiğini gören alkollü sürücü, hızla olay yerinden ayrılırken, polis ekibi de kaçan aracı takibe aldı. 5062 ve 5035 sokak kavşağında 5035 sokaktan gelen Hüseyin Öz'ün kullandığı 07 MTY 54 plakalı otomobil polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç ta yol kenarında bulunan inşaat alanına girerken hurdaya dönen polis aracında bulunan 2 polis yaralandı. Mehmet Tolga Arslanhan ve Ali Göksu isimli polis memurları 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

"Kazaya karışan sürücüde alkollü çıktı"

Kaçmakta olan alkollü sürücüyü takip eden polis ekip otosun çarpan 07 MTY 54 plakalı otomobilin sürücüsünün, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 123 promil alkollü olduğu belirlenirken bin 339 TL idari para cezası uygulandı sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

"Kaçan araç 4606 sokakta park halinde bulundu"

Polis ekiplerinden kaçan 10 UD525 plakalı otomobil Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak üzerinde park halinde bulunurken Erdal U. isimli alkollü sürücü evinde ele geçirildi. Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve 117 promil alkollü olduğu belirlenen Uysal hakkında trafik ekiplerince alkollü araç kullanmak suçundan 1339 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. Hakkında Tehdit, Hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılan Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Uysal, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı
Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı

Manavgat, Hakaret, Polis, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı... Vatandaşların yolunu kesip polise ihbar ettiği alkollü sürücü hakaret yağdırdı - Son Dakika


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