Son Dakika Haberleri: Vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması: Fransa ilk sırada, Türkiye kaçıncı oldu ?
Son Dakika Dünya Vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması: Fransa ilk sırada, Türkiye kaçıncı oldu ? - Son Dakika Dünya

Vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması: Fransa ilk sırada, Türkiye kaçıncı oldu ?

6 saat önce

Dünyada vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralamasında Fransa ilk sırada yer alırken, Türkiye 76. oldu.

Vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması: Fransa ilk sırada, Türkiye kaçıncı oldu ?, System.String[]

Dünyada vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralamasında Fransa ilk sırada yer alırken, Türkiye 76. oldu.


Hollanda'da Gronigen Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Dimitry Kochenov ile İsviçreli Henley & Partners şirketinin yöneticisi Christian Kälin tarafından yapılan araştırmayla vatandaşlığı en kıymetli 160 ülkenin sıralaması yapıldı.

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Hollanda, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:54 
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