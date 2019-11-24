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Vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması: Fransa ilk sırada, Türkiye kaçıncı oldu ?
6 saat önce
Dünyada vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralamasında Fransa ilk sırada yer alırken, Türkiye 76. oldu.
Dünyada vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralamasında Fransa ilk sırada yer alırken, Türkiye 76. oldu.
Hollanda'da Gronigen Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Dimitry Kochenov ile İsviçreli Henley & Partners şirketinin yöneticisi Christian Kälin tarafından yapılan araştırmayla vatandaşlığı en kıymetli 160 ülkenin sıralaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:54
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