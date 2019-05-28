Son Dakika Haberleri: Vatandaşlığı iade edilen Saakaşvili Ukrayna'ya dönüyor
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Vatandaşlığı iade edilen Saakaşvili Ukrayna'ya dönüyor

36 dakika önce

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, vatandaşlığının iade edilmesinin ardından yarın Ukrayna'ya döneceğini açıkladı.

Vatandaşlığı iade edilen Saakaşvili Ukrayna'ya dönüyor, System.String[]
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, vatandaşlığının iade edilmesinin ardından yarın Ukrayna'ya döneceğini açıkladı.

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'ye elinden alınan Ukrayna vatandaşlığını geri verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Saakaşvili'nin daha önce Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına neden olan kararnamenin hükümlerini ortadan kaldıran bir kararname imzaladı.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Saakaşvili, ülkenin Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti. Saakaşvili, "Bu kadar süre içerisinde bana inandığınız ve desteklediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Yarın Kiev'de buluşmak üzere. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Mihail Saakaşvili, 2017 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı. - KİEV
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:17 Kaynak: İHA
Gürcistan, Ukrayna, Mihail Saakaşvili, Politika
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