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Vatandaştan Akşener'e: "Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" - Son Dakika

Vatandaştan Akşener'e: "Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?"

09.09.2021 14:38
Vatandaştan Akşener'e:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Çarşamba ilçesindeki esnaf ziyaretlerinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Çarşamba ilçesindeki esnaf ziyaretlerinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Vatandaş, Akşener'e "Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

Genel Başkan Meral Akşener, Çarşamba ilçesini ziyaret etti. Zübeyde Hanım Meydanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, esnafları gezdi.

"Belki de linç edileceğim"

Ziyaretler sırasında Barış Tosun isimli vatandaş, Meral Akşener'e, "Benim söylemek istediğim bir konu var. İçimde ukde olarak kalmasın. Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzettiniz. Bu duruma çok içerledim. Muhalefet amacıyla mı bunu söylediniz, yoksa dünya kamuoyunda başka bir amaçla mı söylediniz çok merak ettim. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz? Sosyal medyada çokça bilgi kirliliği var. Meral Akşener oy kazanmak istemiyor mu? Ama neden böyle bir benzetme yapıldı merak ediyorum. Bunu sorduğum için belki de linç edileceğim. Çünkü korkuyorum. Garantörüm sizsiniz, Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

Barış Tosun adlı vatandaşı dinleyen Meral Akşener ise, "Benim o konuşmamı dikkatle okursan ne dediğimi açık bir şekilde göreceksin. Orada benzetme yok. Ama sen buna inanıyorsan, sana saygı duyarım" diye cevap verdi.

Barış Tosun da "Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın da sizlerin de işi zor. Cumhurbaşkanımıza yardımcı olun. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz" şeklinde konuştu.

Akşener, bir süre daha vatandaşla sohbet ettikten sonra ziyaretlerini sürdürdü. - SAMSUN

Vatandaştan Akşener'e: Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?
Vatandaştan Akşener'e: Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?
Vatandaştan Akşener'e: Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?

Fethullah Gülen, Meral Akşener, Çarşamba, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vatandaştan Akşener'e: 'Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaştan Akşener'e: "Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" - Son Dakika
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