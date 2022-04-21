Vatandaştan Akşener'e tepki: "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok" - Son Dakika
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Vatandaştan Akşener'e tepki: "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok"

21.04.2022 16:58

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaş, "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok" diyerek tepki gösterdi.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaş, "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akpınar ilçesinde esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, çözüm bulacaklarını dile getirdi.

AKŞENER'E TEPKİ

Ziyaret sırasında Meral Akşener'in karşısında gören Mehmet İnce isimli vatandaş, tepki göstererek, "HDP'nin ittifakına katıldığınızdan ben memnun değilim. HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok" dedi. Akşener de, "HDP ile bir alakamız yok bizim. Benim için denilmedik laf kalmadı. Karar verin ben neyim. Öyle bir şey yok. Yakalarsanız zaten buralarda gezemem be kardeşim" diyerek cevap verdi.

(Enderhan Öz - İHA)

Vatandaştan Akşener'e tepki: HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok
Vatandaştan Akşener'e tepki: HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok
Vatandaştan Akşener'e tepki: HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok
Vatandaştan Akşener'e tepki: HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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