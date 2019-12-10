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Vatandaştan belediye başkanına atlı mesaj

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan ve rahvan at sporları ilgilenen bir vatandaş, Belediye Başkanlığı tarafından kendisine 10 yıldır söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen vaadi, deve güreşinde atıyla çıkarak yeniden dile getirdi.

Vatandaştan belediye başkanına atlı mesaj, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan ve rahvan at sporları ilgilenen bir vatandaş, Belediye Başkanlığı tarafından kendisine 10 yıldır söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen vaadi, deve güreşinde atıyla çıkarak yeniden dile getirdi. Develer güreştiği sırada atıyla arenaya çıkan 50 yaşındaki Bereket Küçük, Karacasu Belediyesi'nin ilçede rahvan at yarışı düzenlemesini istedi.


Karacasu ilçesinin aynı zamanda rahvan atçılık yapılan bir ilçe olduğunu belirten 50 yaşındaki Bereket Küçük, bu eylemi ile deve güreşi düzenleyip at yarışı düzenlemeyen Belediye Yönetimini protesto ettiğini belirterek "İlçede 10 yıldan beri rahvan at yarışı düzenlenmesi için uğraşıyoruz. Belediye Başkanımız 'Söz verdi, yarış yapacağız' dedi ama yapmadı. Burası atçı memleketi. Karacasu kültüründe atçılık var. Karacasu'da deve yetişmiyor, yine de deveye de saygı duyuyoruz ama at yarışları da yapılsın. At yarışları için uygun yer de var. 50 yaşındayım. Anamdan doğdum doğalı atçılıkla uğraşıyorum. Biz Türkiye'nin her yerine yarışlara gidiyoruz ama bizim memleketimizde yapılmıyor. Bu at yarışları Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bir miras. Sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak. Müracaat ediyoruz ama yapmıyorlar" diye konuştu.


İlçede at yarışlarının yapılması için gerekli yerlere yeniden başvuracaklarını ifade eden Küçük, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden de yardım isteyerek "Karacasu'da yeni yönetim başa gelmeden önce söz verdi, biz yine gittik müracaat ettik. Ama olmadı. Dikkat çekmek için arenaya atımla geldim. Aynı zamanda ata sporu olan binicilik ölmesin, bu yarışlar yapılsın istiyorum. Karacasu'da yaklaşık 50 atçı var. Biz her yere yarışa gidiyoruz. Ama atçılar buraya gelemiyor. Burada at yarışları yapılsa kasasından para çıkmayacak. 200'e yakın atçı var. Bir atın başında 10 kişi gelir. İlçe binlerce lira para kazanır. Öyle atçılar var ki tek başına bir yarışta 50 bin lira bırakıp gidiyorlar" diyerek Karacasu Belediyesi'nin atçıların bu sesine kulak vermesini istedi. - AYDIN

Karacasu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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