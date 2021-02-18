Vatandaştan Belediyeye mizahi gönderme - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yolun yapılması için bir vatandaş Belediyeye mizahi gönderme yaparak sosyal medyada paylaştı.

Çökme olan yaya geçidine taş ve çalılar ile mezar görünümü veren vatandaşın sosyal medyadaki bu çağrısı Belediye tarafından anında karşılık gördü ve ekipler yolu düzeltti.

Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu girişindeki yaya geçidinde aşırı yağışlar sebebiyle çökme meydana geldi. Yaya geçidinin durumunu gören vatandaş aşınan yaya geçidine taş ve çalılar ile mezar görünümü verdi. Cep telefonu ile fotoğraflanan mezarlı yaya geçidi sosyal medyada ilgi gördü.

Vatandaşlar, sosyal medyadaki fotoğraflara "Yaya geçidi sizlere ömür" gibi yorumlar yaptı. Menteşe Belediye ekipleri yapılan paylaşım sonrası harekete geçerek yaya geçidindeki mezar görünümünü kaldırdı ve aşınan noktayı asfaltla kapattı. - MUĞLA