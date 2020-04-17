Vatandaştan gülümseten 'korona virüs' önlemi - Son Dakika
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Vatandaştan gülümseten 'korona virüs' önlemi

1 saat önce

Tekirdağ'da bir vatandaş, korona virüs salgınına karşı ilginç bir tedbir aldı.

Vatandaştan gülümseten 'korona virüs' önlemi, System.String[]

Tekirdağ'da bir vatandaş, korona virüs salgınına karşı ilginç bir tedbir aldı.


Korona virüs salgınına karşı vatandaşlar, uzmanların önerilerinin yanı sıra kendi önlemlerini de alıyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Hüseyin Keleş isimli bir vatandaş, korona virüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek kendisi için özel yükseltilmiş koltuk değnekleri yaptırdı. Bu değneklerle pazara giden Keleş, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Hüseyin Keleş'in kendisini görüntüleyen vatandaşa cevabı ise güldürürken düşündürdü. Keleş, 'Hayırdır nereye böyle?' sorusuna şu cevabı verdi; "Virüs ayakkabılardan bulaşıyor o yüzden havada gitmemiz lazım. Havada gitmenin en kolay yolu bu. Ayakkabılarıma virüs bulaşmasın diye böyle bir önleme başvurduk." - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:37 Kaynak: İHA

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