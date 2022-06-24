Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken teklif: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu" etkinliğine katılarak İBB başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinden birinde Arnavutköy'e geçen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki köy kahvesinde çay molası verdi. Kılıçdaroğlu, köylülerle ekonomi ağırlıklı bir sohbet gerçekleştirirken, mahallenin muhtarı olan Suat Özgür ise yaşadıkları sorunları İmamoğlu'na aktardı. O sırada İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, not aldırdığı konularla ilgi talimat verdi

Ziyaretin sonunda bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu. Vatandaşın "Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim; söz" şeklindeki teklifine, Kılıçdaroğlu ise "Tamam" dedi.