Vatandaştan korona yorumu: "Paniğe gerek yok işkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vatandaştan korona yorumu: 'Paniğe gerek yok işkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz' - Son Dakika

Vatandaştan korona yorumu: "Paniğe gerek yok işkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz"

7 saat önce

Türkiye'de ilk vakası görülen korona virüs ile ilgili Ankaralı vatandaşlar paniğe gerek olmadığını belirterek, "İşkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz bu bir gerçek" yorumunda bulundu.

Vatandaştan korona yorumu:

Türkiye'de ilk vakası görülen korona virüs ile ilgili Ankaralı vatandaşlar paniğe gerek olmadığını belirterek, "İşkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz bu bir gerçek" yorumunda bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVID-19 ilk vaka ile ilgili açıklamayı yaptıktan sonra pek çok vatandaş dezenfektanlara yöneldi. Türk halkının dezenfektan deyince en çok tercih ettiği ürünlerin başında kolonya geliyor. Bu yüzden de pek çok yerde vatandaşlar kolonyaya akın etti. Ankara'daki Ulus'ta Anafartalar Caddesinde bulunan tarihi kolonya dükkanının önünde kuyrukta bekleyen Namık Kemal Türkay isimli vatandaş, "Bu millet giderse panikten gidecek. Paniğe gerek yok, biz Türk milletin genleri sağlam, sağlam milletiz biz. İşkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz bu bir gerçek. Bu millet bunun farkında değil. Bizim beslenme tarzımızla ilgili. Bu, Türk milletine bir şey yapmaz olur ya biz tedbirimizi aldık. Sağlık Bakanlığı iyi çalışıyor Allah razı olsun. Şeffaf olursa daha iyi olur paniğe gerek yok kardeşim paniklersek bittik. Devletimiz tedbirlerini alıyor millette kendi tedbirini alacak el hijyenine dikkat edecek" diye konuştu. - ANKARA

fahrettin koca, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:38:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaştan korona yorumu: "Paniğe gerek yok işkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]