Vatandaştan korona yorumu:

Türkiye'de ilk vakası görülen korona virüs ile ilgili Ankaralı vatandaşlar paniğe gerek olmadığını belirterek, "İşkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz bu bir gerçek" yorumunda bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVID-19 ilk vaka ile ilgili açıklamayı yaptıktan sonra pek çok vatandaş dezenfektanlara yöneldi. Türk halkının dezenfektan deyince en çok tercih ettiği ürünlerin başında kolonya geliyor. Bu yüzden de pek çok yerde vatandaşlar kolonyaya akın etti. Ankara'daki Ulus'ta Anafartalar Caddesinde bulunan tarihi kolonya dükkanının önünde kuyrukta bekleyen Namık Kemal Türkay isimli vatandaş, "Bu millet giderse panikten gidecek. Paniğe gerek yok, biz Türk milletin genleri sağlam, sağlam milletiz biz. İşkembe çorbası içiyoruz, pul biber yiyoruz bu bir gerçek. Bu millet bunun farkında değil. Bizim beslenme tarzımızla ilgili. Bu, Türk milletine bir şey yapmaz olur ya biz tedbirimizi aldık. Sağlık Bakanlığı iyi çalışıyor Allah razı olsun. Şeffaf olursa daha iyi olur paniğe gerek yok kardeşim paniklersek bittik. Devletimiz tedbirlerini alıyor millette kendi tedbirini alacak el hijyenine dikkat edecek" diye konuştu. - ANKARA