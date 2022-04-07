Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti

07.04.2022 01:15

Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti Yerden alıp nizamiyedeki jandarmaya vermesi bir oldu Jandarma önünde düşürdüğü parayı aynı yerde teslim aldı Düşürdüğü 300 Doları jandarmadan teslim aldı Antalya'da yolda yürürken yerde 300...

Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti

Yerden alıp nizamiyedeki jandarmaya vermesi bir oldu

Jandarma önünde düşürdüğü parayı aynı yerde teslim aldı

Düşürdüğü 300 Doları jandarmadan teslim aldı

ANTALYA - Antalya'da yolda yürürken yerde 300 dolar bulan çift, parayı hiç bekletmeden nizamiyedeki nöbetçi jandarmaya teslim etti. Paranın düşürülme anı ve çiftin parayı teslim etme anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Veteriner Hekim Ahmet Öztürk, bir yere ödeme yapmak için Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokakta yürüdüğü sırada Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu girişine geldiğinde, cebindeki para yere düştü. Parayı bulan yaşlı bir erkek ile kadın, yerden aldıkları parayı tereddüt etmeden Merkez Karakolu girişinde nöbet tutmakta olan askere verdi.

Güvenlik kameralarından paranın düşme anını ve diğer ayrıntıları izleyen jandarma, parayı düşüren Ahmet Öztürk'e ulaşarak 300 Doları teslim etti.

Ödeme yapmak için evinden çıktığını belirten Öztürk, ödeme yapacağı yere vardığında cebindeki paranın olmadığını gördüğünü, jandarma sayesinde parasını bulduğunu belirterek jandarmalara teşekkür etti.

Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti
Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti
Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti HOLLANDALI TURİSTİ JANDARMA KURTARDI HOLLANDALI TURİSTİ JANDARMA KURTARDI

Ahmet Öztürk, Jandarma, Antalya, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti - Son Dakika


Son Dakika
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 01:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement