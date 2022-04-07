Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti - Son Dakika

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Vatandaştan örnek davranış... Karakol önünde bulduğu 300 doları hiç tereddüt etmeden böyle teslim etti

Yerden alıp nizamiyedeki jandarmaya vermesi bir oldu

Jandarma önünde düşürdüğü parayı aynı yerde teslim aldı

Düşürdüğü 300 Doları jandarmadan teslim aldı

ANTALYA - Antalya'da yolda yürürken yerde 300 dolar bulan çift, parayı hiç bekletmeden nizamiyedeki nöbetçi jandarmaya teslim etti. Paranın düşürülme anı ve çiftin parayı teslim etme anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Veteriner Hekim Ahmet Öztürk, bir yere ödeme yapmak için Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokakta yürüdüğü sırada Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu girişine geldiğinde, cebindeki para yere düştü. Parayı bulan yaşlı bir erkek ile kadın, yerden aldıkları parayı tereddüt etmeden Merkez Karakolu girişinde nöbet tutmakta olan askere verdi.

Güvenlik kameralarından paranın düşme anını ve diğer ayrıntıları izleyen jandarma, parayı düşüren Ahmet Öztürk'e ulaşarak 300 Doları teslim etti.

Ödeme yapmak için evinden çıktığını belirten Öztürk, ödeme yapacağı yere vardığında cebindeki paranın olmadığını gördüğünü, jandarma sayesinde parasını bulduğunu belirterek jandarmalara teşekkür etti.