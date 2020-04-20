Vatandaştan özel harekat polislerine dronlu çikolata ikramı - Son Dakika

Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde oturan bir vatandaşın, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata ikramında bulunması renkli anlara sahne oldu. Vatandaş, içerisine çikolata koyduğu poşeti drone ile polislere ileterek ikramda bulundu.



Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan bir vatandaş, dışarıda bekleyen özel harekat polislerini görünce ikramda bulunmak istedi. Vatandaş, içerisine çikolatalar koyduğu poşeti drone ile polislere verdi. Evinde oturan vatandaşın görev başındaki özel harekat polislerine drone ile çikolata ikramı renkli anlara sahne oldu. - İSTANBUL