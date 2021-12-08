Üye Girişi
Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi - Son Dakika

Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi

08.12.2021 14:02

Edirne'de yağan yağmur sonrasında sokakların göle dönmesine tepki gösteren bir vatandaş caddeye balık ağ atıp, balık tutmak istedi. O anlar kameraya yansıdı.

Edirne'nin Kocasinan Mahallesinde etkili olan yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Göle dönen yollarda alt yapı soruna değinmek için Zekeriya Kurt, isimli bir vatandaş göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydederek, 'rasgele' dedi.

Vatandaştan ilginç tepki! Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

BELEDİYEYİ SUÇLADI

Vatandaşlar, alt yapı sorunundan dolayı her yıl kış aylarından caddelerin göle döndüğünü ve Edirne Belediye'nin alt yapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü.

Vatandaşlar ise alt yapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.

Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi

Zekeriya Kurt, Kocasinan, Edirne, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık! 14:01 Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!
Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi 13:56 Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler 13:48 Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor

Son Dakika Haberleri
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
14:01 Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
13:55 Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi
13:47 Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler
13:43 5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış!
13:31 Elektrik faturanızın ne kadarı gerçek harcamanız, ne kadarı vergi?
13:27 Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz
13:16 Ön koltuğunda kadın cesedi, arka koltuğunda çocuk! Jandarmadan kaçıyordu
Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti! Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!         
14:02
Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme! Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!         
13:59
Kayıp olarak aranan Kübra Ekin olayında işler değişti! Vahşi cinayetin şüphelisi çıktı Kayıp olarak aranan Kübra Ekin olayında işler değişti! Vahşi cinayetin şüphelisi çıktı         
13:53
5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış! 5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış!         
13:43
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement