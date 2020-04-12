Vatandaştan sokağa çıkma yasağında yoğun mesai harcayan polislere ikram - Son Dakika

Bağcılar'da bir vatandaş, kapısının önünde denetim gerçekleştiren ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere ikramda bulundu.



İstanbul'da ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere Bağcılar'da bir vatandaş maskesini ve eldivenini takarak ikramda bulundu. Evinin önünde denetim gerçekleştiren polisler için çay hazırlayan vatandaş, gofret ve ıslak mendille birlikte hazırladıklarını bir paket içinde polislere getirdi. Vatandaşın hareketi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, teşekkür etti. Vatandaş polislere bardaklarının olup olmadığını da sorarak, görevlerinde kolaylık diledi. - İSTANBUL