Vatandaştan zorla para alan değnekçi yakalandı - Son Dakika

Kadıköy Suadiye'de korsan otoparkçılık yaparak vatandaştan zorla para alan bir şahıs yakalandı.

Kadıköy Suadiye Mahallesi Selim Ragıp Emeç Sokak'ta bir şahsın "korsan otoparkçılık yapıp zorla para aldığı" bildirilmesi üzerine polis ekipleri adrese gitti. Şikayet edilen E.S. isimli şahıs korsan otoparkçılık yaparken görüldü. Zanlı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere yakalanırken, şahıs konunun şikayetçisi R.T. ile birlikte Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL