Vatani görevi sırasında mayın patlaması sonucu gözlerini kaybeden Ataş: "Gözlerim açılsa yeniden askere giderim"AYDIN - Şırnak 'ta vatani görevini yaptığı sırada mayın patlaması nedeniyle gözlerini kaybeden Turhan Ataş, söz ve müziğini kendisine ait olan "Yurdun Dört Bir Yanından" isimli türkü besteledi. Ataş, "Gözlerim açılsa yeniden askere giderim" dedi. Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Turhan Ataş, Şırnak Beytüşşebap 'ta vatani görevini yaptığı sırada mayın patlaması meydana geldi. Bir süre tedavi olan Ataş, patlamada gözlerini kaybetti. Uzun yıllardır müzikle ilgilenen Ataş'ın yaşadıkları, Yurdun Dört Bir Yanından isimli türkü bestelemesine zemin hazırladı. Ataş, söz ve müziğini kendisine ait olan türküye Kuşadası'nda bir de klip çekti. Klip Youtube 'da çok sayıda beğeni ve yorum aldı."Hayatı sil baştan yaşamaya başladım"Askerliğini 2005 yılında yaptığını belirten Ataş, "Mayın patlamasının ardından GATA'da bir süre tedavi gördükten sonra aktif yaşantıma döndüm. Müzikle her zaman ilgiliydim. Duygusal bir insanım. Şehit ailelerini, gazi arkadaşlarımı düşünerek böyle bir parça ortaya çıktı. Gözlerimiz kaybettikten sonra hayatımdaki birçok şey değişti. Hayatı sil baştan yaşamaya başladım. Neredeyse bütün arkadaş çevrem değişti. Ama bugün gözlerim açılsa yeniden askere giderim" dedi. Ataş, müzik kanallarının klibini yayınlamasından mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.Turhan Ataş'ın 'Yurdun Dört Bir Yanından' isimli türküsünün sözleri ise şöyle;Yurdun dört bir yanından her biri bir kahramanGörev verildiği an kesiliyorlar aslanGideyim bırakın dağlara taşa gideyimDeli rüzgar gibi çöllerde eseyimVatan için fedadır can gideyimNe ocaklar söndü, ne analar ağladıGencecik eş, bebeler boynu bükük kaldıGencecik eş, bebeler gözleri yaşlı kaldıGideyim bırakın dağlara taşa gideyimDeli rüzgar gibi çöllerde eseyimVatan için fedadır can gideyim