Vatani Görevini Yapan Mehmetçik'e Van Tanıtıldı

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçik'e kenti tanıttı.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçik'e kenti tanıttı.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Mehmetçik'e Van'ın tanıtımı yapıldı. Van Asayiş Kolordu Komutanlığında düzenlenen programda er, erbaş ve rütbeli askerlerle bir araya gelen Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, burada bir sunum yaptı. Aktuğ, "Van; tarih, doğal ve kültürel anlamda aradığınız her şeyi bünyesinde barındıran bir il. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Van, bu köklü geçmişten izler taşıyor. Kaleler, surlar, camiler, kiliseler, su kanalları gibi birçok tarihi güzelliği bağrında saklıyor. Van'ın sahip olduğu değerler elbette sadece bunlar değil. Van, aynı zamanda zengin bir doğal yapıya da sahip. Bin 640 metredeki Türkiye'nin en büyük gölüne sahip. Yine bu gölde yaşayan ve akıntıya karşı adeta uçarak önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan Van balığına sahip. Bunun yanında Van Gölü içinde bulunan Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuzu adalarına sahip olan Van, bir gözü mavi bir gözü kehribar renkte olan dünyalar tatlısı Van kedisine, Muradiye Şelalesi'ne, Vanadokya'da peri bacalarına, Başkale'de travertenlere ve burada sayamayacağım daha birçok güzelliğe sahiptir" dedi.



Konuşmalarında Van'ın Ortadoğu'daki olumsuzluklardan fazlasıyla etkilenen bir şehir olduğuna da değinen Aktuğ, "Büyük bir turizm potansiyeline sahip, ancak maalesef yıllarca maruz kaldığı olumsuzluklar yüzünden turizmde hak ettiği yere gelememiş bir şehir. Sizlerden ricam bizim gönüllü turizm elçimiz olun. Gittiğiniz her yerde Van'ı anlatın, Van'ı tanıtın. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan www.vanguzel.com adresine girin. Orada Van ile ilgili ne ararsanız bulabilirsiniz. Bu sayfayı tanıdıklarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın. Birlikte Van'ımızı daha çok tanıtıp daha çok bilinmesini sağlayalım" ifadelerini kullandı.



Program sonunda açıklamalarda bulunan Aktuğ, Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak her platformda Van'ı tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, "İlimize gelen herkese ulaşmaya, onlara Van ile ilgili tanıtıcı çalışmalar yapıyoruz. İlimizde göreve başlayan öğretmenlerden üniversite öğrencilerine, Mehmetçikten yerli ve yabancı turistlere kadar herkese ulaşmaya çalışıp Van'ı anlatıyoruz. Geçen hafta Erciş ilçemizde göreve yeni başlayan öğretmenlerimize Van'ımızı tanıttık, bugün burada Mehmetçiklerimizle beraber olduk" diye konuştu.



Bu tür programların bundan sonra da devam edeceğini belirten Müdür Aktuğ, 11, 15 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde de Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçikle bir araya geleceklerini sözlerine ekledi. - VAN

