Vatanım İçin Kalan 7 Evladımla Şehit Olmaya Hazırım"

Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı sırasında askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin bölgesinden atılan roket sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.

HÜSEYİN YILDIZ - Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı sırasında askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin bölgesinden atılan roket sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.



Geçen yıl 22 Ocak'ta, Afrin bölgesine gerçekleştirilen harekat sırasında, Kırıkhan ilçesi Kalatepe Mahallesi kırsalında, AFAD'ın askerler için kurduğu çadırlara elektrik hattı bağlamak amacıyla bölgeye giden ve YPG/PKK'lı teröristler tarafından atılan roketle yaşamdan koparılan 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın ailesi, acı ve gururu bir arada yaşıyor.



Elitaş'ın babası Bestami Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaşamını yitirdiği göreve isteyerek gittiğini söyledi.



Oğlunun, Mehmetçik için bölgede bulunduğunu vurgulayan Elitaş, "Onlar olmasa zaten biz de olmayız." dedi.



Elitaş, oğlunu kaybetmenin acısını halen yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:



"Vatanım için 8 evladımdan biri şehit oldu, kalan 7 evladımla birlikte ben de şehit olmaya hazırım. Ama bize bırakmıyorlar, Mehmetçiğimiz, devletimiz sağ olsun bizlere görev düşürmüyor. Zeytin Dalı Harekatı da bize ayrı bir gurur verdi. Mehmetçiklerimiz sağ olsun bize bu gururu yaşattılar, Allah vatanımızdan, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."



"Acısı da gururu da çok büyük"



Elitaş'ın annesi Emine Elitaş da oğlunun vatan uğruna şehit olduğunu ifade etti.



Oğlunu kaybetmenin acısını halen yaşadığını ifade eden Emine Elitaş, "Oğlum bu yolda şehit oldu. 1 yıl geçti ama acısı büyük, gururu da çok büyük." diye konuştu.



Anne Elitaş, "Vatan olmadıktan sonra evladı ne yapayım, vatan sağ olsun. 8 çocuk annesiyim, onlarla birlikte her zaman vatanım için ben bile şehit olmaya hazırım." ifadesini kullandı.



"Tatil gününde işe gitti"



Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında eşi gibi birçok sivilin şehit olduğunu dile getirdi.



Harekatla, "teröristlerin kazdığı kuyuya düşürüldüğünü" aktaran Sevda Elitaş, şunları kaydetti:



"Benim eşim gibi Afrin'de şehit olan sivillerimiz zorluklarla karşılaştılar ama sonuç güzel oldu. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sonuçlandı. Benim eşim de bu yolda şehit oldu, elini öpüp başıma koyuyorum. Bir yıl gerisine bakarsam, 22 Ocak belki de benim hayatımın son günüydü. Eşime, 22 Ocak'tan 3 gün öncesinde 'gitme' dedim ama eşim 'gitmem gerekiyor' dedi. O gün tatil günüydü kendisinin gitmesinin gerekmediğini söyledim. O da bana 'gitmem gerekiyor, gerekirse çağırsınlar içlerine girerek operasyona bile katılırım' dedi. Ben de kendisine biraz sitem ettim, sonra bana 'oradaki askerleri görsen sen de gitmek istersin' dedi. Eşim bunu çok gönülden istedi demek ki."



Sevda Elitaş, "Bana o günden önce 'şehit ne demektir' diye sorsalardı, bir askerin, bir polisin şehit olması aklıma gelirdi. Bilmezdim ki evlat, eş, anne, baba, çocukların geride kalacağını. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Ben bütün şehit eşlerini, annelerini, babalarının hepsini öpüyorum. Hepsine saygı gösteriyorum çünkü müthiş derecede erdemlik göstermektir bu." ifadesini kullandı.

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