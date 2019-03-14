"Vatanımıza Yapılan Saldırıları Birlikte Göğüsledik"
28 dakika önce
Başkan Karaosmanoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi veda ziyaretlerini sürdürüyor.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 31 Mart mahalli seçimleri nedeniyle Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile yönetimlerine veda ziyareti gerçekleştirdi. 15 yıldır Kocaeli'ne iş dünyasıyla birlikte hizmet ettiklerini ziyaretler sonrası açıklayan Başkan Karaosmanoğlu, "Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konu ve hizmetlere 15 yıl boyunca odaklanırken, bunun haricinde iş dünyamızla da yakın işbirliği içerisinde olduk. Birlikte projeler ürettik, ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için çalıştık" dedi.
"BİRLİKTE ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞTIK"
"Kocaeli'nde hizmet üretimindeki hızı bizler için onur kaynağı, gurur vesilesidir" diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, "İş dünyamız, ticaret erbabımız, KOBİ'lerimiz ve esnafımızla birlikte ülkemizin gelişmesi için çalıştık. Vatanımıza yapılan saldırıları birlikte göğüsledik. Büyük Türkiye'yi durdurmak isteyenlere inat ülkemiz gelişecek, büyüyecek. Ama bunların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletimizle ve üretim yapan ülkemizi dünya pazarlarında temsil eden iş dünyamızla olacak" ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sonra erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:14 Kaynak: Bültenler
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