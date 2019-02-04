Son Dakika Haberleri: Vatanımızı Asla Teslim Etmeyeceğiz"

Vatanımızı Asla Teslim Etmeyeceğiz"

49 dakika önce

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruyacağını belirterek, "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim.

Vatanımızı Asla Teslim Etmeyeceğiz
BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruyacağını belirterek, "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz." dedi.

Venezuela'da her yıl 4 Şubat'ta kutlanan Ulusal Onur Günü'nde konuşan Maduro, 6 Şubat'tan itibaren ABD'ye gönderilmek üzere, "Barış için askeri müdahaleye karşı" başlıklı bir imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Maduro, imza kampanyasının herkese açık olduğunu dile getirerek, kampanyanın ülkenin her şehrinde bulunan Bolivar meydanlarında düzenleneceğini ifade etti.

Burada Venezuela'ya yönelik müdahaleye karşı imza toplanacağını aktaran Maduro, daha sonra toplanan imzaların ABD Devlet Başkanlığı Sarayına (Beyaz Saray) gönderileceğini bildirdi.

Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruma yemini ederek, "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz, asla silahlarımızı ne 'Yankee emperyalizmi' karşısında ne de başka bir küstah tehdit karşısında bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Halkı darbe girişimine karşı nöbet tutmaya çağıran Maduro, Venezuela'ya karşı şiddetli bir psikolojik savaşın açıldığını vurguladı.

Maduro, İspanya'nın Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımasına ilişkin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında, "İki elin kanda olacak, her zaman ellerinde kan lekesi olacak. Tarih, seni, Donald Trump'ın savaş yanlısı ve müdahaleci politikasına hizmet eden bir başbakan olarak hatırlayacak." diye konuştu.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ülkedeki Siyasi Krizin Çözümü İçin Papa'dan Yardım İstedi Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 20:00:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatanımızı Asla Teslim Etmeyeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]