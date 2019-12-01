Son Dakika Haberleri: Vatansever dede gözyaşları içinde toprağa verildi
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Vatansever dede gözyaşları içinde toprağa verildi

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden "Barış Pınarı" operasyonunun ardından yazmış olduğu bir notla Milas Kaymakamlığına giderek bir traktör ve bir evini bağışlamasıyla gündeme gelen 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Vatansever dede gözyaşları içinde toprağa verildi, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden "Barış Pınarı" operasyonunun ardından yazmış olduğu bir notla Milas Kaymakamlığına giderek bir traktör ve bir evini bağışlamasıyla gündeme gelen 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu bugün düzenlenen merasimle toprağa verildi.


Öğlen saatlerinde Damlıboğaz Mahallesi'ndeki evine getirilen Dörtyollu'nun cenazesi, evinin bahçesinde okunan duaların ardından Mahalle Mezarlığı önüne götürüldü. Mezarlık önünde gerçekleşen cenaze namazına Ak Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. 3 çocuk ve 6 torun sahibi 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Dörtyollu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret ederek, traktörü ve evini bağışlamasıyla gündeme gelmişti. - MUĞLA

Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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