Son Dakika Haberleri: Vatansız Kardeşlerin Dramı

Vatansız Kardeşlerin Dramı

1 saat önce

AZERBAYCAN'dan annesi ile birlikte 12 yıl önce Bursa'ya gelen Sabir Bağırov (21) ve Zaminkar Bağırov (19) kardeşler, o ülkede nüfus cüzdanı çıkaramadıkları için geçen zaman içinde Türkiye vatandaşlığı alamadı.

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AZERBAYCAN'dan annesi ile birlikte 12 yıl önce Bursa'ya gelen Sabir Bağırov (21) ve Zaminkar Bağırov (19) kardeşler, o ülkede nüfus cüzdanı çıkaramadıkları için geçen zaman içinde Türkiye vatandaşlığı alamadı. Kimlikleri olmadığı için, kimlik alabilmek için yeniden Azerbaycan'a da gidemeyen iki kardeş, vatansız kaldı. Sağlık ve eğitim hakkından yararlanamayan, sigortalı bir işte çalışamayan ve hiçbir resmi işlem yaptıramayan kardeşler, bu durumdan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

Azerbaycan'da yaşayan Sabir Bağırov ve Zaminkar Bağırov, babasından ayrılan annesiyle birlikte 12 yıl önce Bursa'ya taşındı. Anneleri burada bir Türk ile evlendi. Ancak Bağırov kardeşler üvey babalarıyla anlaşamayınca birlikte ayrı bir eve çıktı. İki kardeş, günübirlik işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyor. 

KİMLİKLERİ OLMADIĞI İÇİN AZERBAYCAN'A DA GİDEMİYORLAR

Azerbaycan kanunlarına göre 15 yaşından önce nüfus cüzdanı verilmediği için o yaşa kadar doğum belgesi ile resmi işlemlerini halleden Bağırov kardeşler, Türkiye'ye göç ettiklerinde de vatandaşlık alamadı. Bağırov kardeşler kimlik belgeleri olmadığı için Türkiye'den Azerbaycan'a da çıkış yapamayınca, vatansız kaldı. Zaminkar Bağırov, vatansız oldukları için sosyal haklarının da olmadığını belirterek Türkiye'de yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"2007 yılında ağabeyim ve annemle beraber Türkiye'ye geldik. Şu an 19 yaşındayım. Biz Azerbaycan'dan buraya doğum belgesiyle geldik, Azerbaycan kanunlarına göre de 15 yaşını doldurmadan kimlik alamıyorduk. Annemin burada evlendiği adamla anlaşamadık ve 5 sene önce ağabeyimle beraber evden ayrıldık. Kimliğimiz olmadığı için fabrikaya giremiyoruz, sigortamız olmuyor, hastaneden yararlanamıyoruz. Bizi sürekli çeşitli kurumlara gönderiyorlar  ancak her biri, bir diğerine gönderiyor ve hiçbirinden karşılık gelmiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kimliğimizi almak istiyoruz, burada askerliğimizi yapmak istiyoruz. Şu an yararlanamadığımız tüm imkanlardan yararlanmak istiyoruz."

Vatansız olduğu için kız arkadaşıyla evlenemediklerini ifade eden Sabir Bağırov ise Türkiye'de kalmak istediğinin söyledi. Bağırov, "Kız arkadaşımla evlenmek istiyoruz, ancak ailesi kimliğim olmadığı için buna olumsuz bakıyor. Ben de burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliğimi çıkarttırmak, askere gitmek, sigortalı bir işte çalışmak istiyorum. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bize yardım etsin. Önce burada askere gitmek, ardından sigortalı bir işe girmek ve evlenip güzel bir hayat yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:52 Kaynak: DHA

Bursa, Azerbaycan, Türkiye, Güncel
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