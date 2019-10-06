Son Dakika Haberleri: Vatikan'a mülteci hakları, sosyal adalet ve Müslümanlarla diyalogda ortak görüşe sahip 13 kardinal
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Vatikan'a mülteci hakları, sosyal adalet ve Müslümanlarla diyalogda ortak görüşe sahip 13 kardinal

1 saat önce

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, kiliseyi daha uluslararası bir yapıya sokmak ve misyonerlik faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla farklı ülkelerden 13 din adamını Kardinal olarak atadı. Kardinallerin geldiği yerler arasında Endonezya ve Fas gibi İslam ülkeleri de yer alıyor.

Vatikan'a mülteci hakları, sosyal adalet ve Müslümanlarla diyalogda ortak görüşe sahip 13 kardinal, System.String[]

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, 'kiliseyi daha uluslararası bir yapıya sokmak ve misyonerlik faaliyetlerine katkı sağlamak' amacıyla farklı ülkelerden 13 din adamını Kardinal olarak atadı. Atanan din adamları mülteci hakları, sosyal adalet ve Müslümanlarla diyalog konularında, Francis ile ortak görüşe sahip.


Kardinallerin geldiği yerler arasında Endonezya ve Fas gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkeler haricinde Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Küba ve Guatemala gibi uzak coğrafyalardaki Afrika ve Güney Amerika devletleri de yer alıyor.

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Papa Francis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:31 
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