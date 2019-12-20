Vatikan'a "rekor" sayıda cinsel istismar şikayeti geldi - Son Dakika
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Vatikan'a "rekor" sayıda cinsel istismar şikayeti geldi

6 saat önce

Vatikan, dünya genelinde bu yıl 1000 cinsel istismar şikayeti aldığını açıkladı.

Vatikan'a

Vatikan, dünya genelinde bu yıl 1000 cinsel istismar şikayeti aldığını açıkladı.


Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bu yıl bir rekorun gerçekleştiğini belirterek, 1000 şikayet aldıklarını ve bunların arasında daha önce bu konuyla gündeme gelmeyen ülkelerin olduğunu söyledi.

Şikayetlerin çokluğuna işaret eden Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan cinsel istismar iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, İtalya ve Polonya'dan geliyor." diye konuştu.

Kennedy, şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 katına çıktığını, şikayetleri inceleyebilmeleri için haftanın 7 günü çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık'ta çıkardığı kararla, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

Associated Press, Vatikan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:44 Kaynak: AA
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