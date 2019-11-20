Son Dakika Haberleri: Vatikan: ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararı barış çabalarını tehlikeye atıyor
Son Dakika Dünya Vatikan: ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararı barış çabalarını tehlikeye atıyor - Son Dakika Dünya

Vatikan: ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararı barış çabalarını tehlikeye atıyor

6 saat önce

Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen pozisyonunun İsrailli ve Filistinliler arasındaki barış çabalarını tehlikeye attığını açıkladı

Vatikan: ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararı barış çabalarını tehlikeye atıyor, System.String[]

Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen pozisyonunun İsrailli ve Filistinliler arasındaki barış çabalarını tehlikeye attığını açıkladı.


Papalıktan yapılan yazılı açıklamada " Israilli ve Filistinliler arasındaki barış sürecini dinamitleyen son tartışmalar ışığında, Papalık bir kere daha iki devletli çözümden yana olan pozisyonunu koruduğunu ve bunun uzun süredir devam eden çatışmalara kalıcı olarak son vermenin tek yolu olarak gördüğünü vurgular" ifadelerine yer verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Vatikan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:35 
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