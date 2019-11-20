Vatikan: ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararı barış çabalarını tehlikeye atıyor

Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen pozisyonunun İsrailli ve Filistinliler arasındaki barış çabalarını tehlikeye attığını açıkladı.



Papalıktan yapılan yazılı açıklamada " Israilli ve Filistinliler arasındaki barış sürecini dinamitleyen son tartışmalar ışığında, Papalık bir kere daha iki devletli çözümden yana olan pozisyonunu koruduğunu ve bunun uzun süredir devam eden çatışmalara kalıcı olarak son vermenin tek yolu olarak gördüğünü vurgular" ifadelerine yer verildi.