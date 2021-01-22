Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu - Son Dakika

Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu

22.01.2021 02:49
Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu, System.String[]

Vatikan Bankası olarak bilinen Diyanet İşleri Enstitüsünün (IOR) eski başkanı Angelo Caloia, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.

Vatikan Bankası olarak bilinen Diyanet İşleri Enstitüsünün (IOR) eski başkanı Angelo Caloia, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.

IOR'un 1989-2009 yıllarında başkanlığını yapan Caloia ve kurumun o dönemki hukuk müşavirlerinden Gabriele Liuzzo ile oğlu Lamberto Liuzzo'nun zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

2018'de görülmeye başlanan davada, Vatikan Mahkemesi Başkanı Giuseppe Pignatone, Caloia ve Gabirele Liuzzo'ya 8'er yıl 11 ay hapis ve 12 bin 500 avro para cezası verildiğini açıkladı. Pignatone, Lamberto Liuzzo'ya ise 5 yıl 2 ay hapis ve 8 bin avro para cezası verildiğini duyurdu.

Mahkeme ayrıca, zarara uğratılan IOR'a yaklaşık 23 milyon avro tazminat ödenmesine ve sanıkların tüm hesaplarına el konulmasına karar verdi.

Sanıklar, bankanın yönetiminde oldukları dönemde IOR'un İtalya'daki çok sayıda mülkünü, piyasa değerinin altında satarak kazandıkları milyonları zimmete geçirmek ve bunları İsviçre'de aklamakla suçlandı.

Yargılanan 3 kişi de dava boyunca haklarındaki suçlamaları inkar etti. Caloia'nın avukatı ise karara itiraz edeceklerini belirtti.

Caloia aldığı mahkumiyetle, Vatikan'da mali bir suçtan hüküm giymiş en üst düzey Vatikan yetkilisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Para Cezası, Vatikan, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi
Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti         
00:35
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir         
00:12
Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu         
22:56
Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor         
21:53
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 03:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei