Son Dakika Haberleri: Vatikan, Çocuk İstismarcısı Guam Başpiskoposunu Görevinden Uzaklaştırdı

Vatikan, Çocuk İstismarcısı Guam Başpiskoposunu Görevinden Uzaklaştırdı

1 saat önce

Vatikan, Roma Katolik Kilisesi ABD'nin toprağı Guam Adası Başpiskopos'u Anthony Apuron'u çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla görevden aldı.

Vatikan, Çocuk İstismarcısı Guam Başpiskoposunu Görevinden Uzaklaştırdı, System.String[]
Vatikan, Roma Katolik Kilisesi ABD'nin toprağı Guam Adası Başpiskopos'u Anthony Apuron'u çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla görevden aldı.

Papa tarafından görevden azledilen Apuron, Vatikan mahkemesi tarafından bir yıl önce 3 kişiyi cinsel istismardan suçlu bulundu. Apuron suçsuz olduğunu iddia ederek bir üst mahkemeye müracaat etti. Vatikan Doktrin ve İnanç Kongresi mahkemenin kararını onayladı. Vatikan'ın kararında, "Guam vatandaşı olan 73 yaşındaki Apuron görevden alınmış, geçici bir süre de olsa Guam Adası'nda yaşaması yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.

Başpiskopos Apuron'a karşı ilk cinsel taciz suçlaması 2016 yılında o zamanlar bir papaz yardımcısı olan 50 yaşındaki bir cinsel istismar mağduru tarafından yapıldı. Ardından diğer mağdurlar da şikayette bulundu.

Vatikan, bu kararın son mahkeme kararı olup temyiz yolunun kapalı olduğunu kaydetti. Apuron 1986 yılından beri Guam başpiskoposu olarak görev yapıyordu.

Katolik kilisesinin güvenirliği Şili, Avustralya, Fransa, ABD ve Polonya'da rahiplerin çocuklara cinsel taciz uygulamaları sebebiyle yıkılmış ve kilise mağdurlara milyarlarca tazminat ödemek zorunda kalmıştı. - VATIKAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

Vatikan, Guam, Güncel
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