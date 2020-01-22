Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?

Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.



Euronews, Vatikan'ın çocuk istismarı suçundan tutuksuz yargılanmayı bekleyen rahipleri ve psikolojik sorunlu din adamlarını rehabilitasyon merkezlerinde nasıl tedavi etmeye çalıştığını araştırdı.