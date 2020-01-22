Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor? - Son Dakika Dünya

Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?

6 saat önce

Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.View on euronews

Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?

Vatikan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:45 
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