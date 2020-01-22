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Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?
6 saat önce
Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:45
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