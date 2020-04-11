Hristiyanlıkta Paskalya Yortusu öncesi "Kutsal Cuma" olarak anılan günde geleneksel olarak yapılan "Haç Yolu Ayini", Vatikan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle inananlar olmadan gerçekleştirildi.



Normalde Vatikan'ın komşusu Roma'daki tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un önünde çok sayıda inananın katılımıyla yapılan "Haç Yolu Ayini", bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda inananlara kapalı şekilde düzenlendi.



Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in Kudüs'teki Golgota Kayası'nda çarmıha gerilerek ölümünün adım adım ilahi ve dualarla anıldığı boş meydandaki ayini Papa yönetti.



Geleneksel ritüele, Kovid-19 salgınında ön cephede yer alan Roma'daki sağlık çalışanları ile bazı mahkum ve cezaevi görevlileri katıldı.

Papa Franciscus, "Kutsal Cuma" ritüelinde, "Dünyanın acısını, özellikle bu pandeminin kurbanlarının acısını paylaşıyorum." dedi.