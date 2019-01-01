Son Dakika Haberleri: Vatikan'da İstifa

Vatikan'da İstifa

1 saat önce

Katolik dininin yönetim merkezi Vatikan'da ABD'li Sözcü Greg Burke ve İspanyol Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero istifa etti.

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Katolik dininin yönetim merkezi Vatikan'da ABD'li Sözcü Greg Burke ve İspanyol Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero istifa etti. Burke ve Ovejero, istifa açıklamasını birlikte yaptı.

Katolik dininin yönetim merkezi Vatikan'da istifa depremi yaşandı. ABD'li Sözcü Greg Burke ve İspanyol Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama ile istifa ettiklerini duyurdu. Burke ve Ovejero istifa nedenlerini açıklamadı. Vatikan'a 2012 yılında katılan Greg Burke açıklamasında, "Paloma ve ben istifa ettik" dedi.

Burke'nin yerine ise Alessandro Gisotti'nin getirildiği öğrenildi. - VATIKAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Vatikan, Güncel
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