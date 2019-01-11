Vatikan da Maduro'nun Yemin Törenine Temsilci Göndermiş
32 dakika önce
Vatikan'ın tüm çağrılara rağmen Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro'nun dün gerçekleşen yemin törenine bir temsilci gönderdiği ortaya çıktı.
Vatikan
'ın tüm çağrılara rağmen Venezuela
Devlet Başkanı Nicols Maduro'nun dün gerçekleşen yemin törenine bir temsilci gönderdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta 20 Latin Amerikalı eski devlet başkanı, Papa
Francis'e Venezuela'daki rejimin tanınmaması için çağrıda bulunmuştu. Vatikan'ın çağrılara rağmen Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro'nun dün gerçekleşen yemin törenine bir temsilci gönderdiği ortaya çıktı. Venezuela Kilisesi, Maduro'nun görev süresini 2025 yılına kadar uzatmasını eleştirmesine rağmen Vatikan Venezuela ile ilişkileri bozmamakta ısrar ettiğini gösterdi.
Papa Francis ise tepkilere karşılık, "Vatikan'ın devletlerin yaşamlarına müdahale etmek istemediğini" söyledi. Papa Francis, Vatikan'ın ve kendisinin amacının her insanın iyiliğine hizmet etmek ve barışçıl ve uzlaştırılmış toplumların kurulmasını teşvik etmek için çalışmak olduğunu vurgulamıştı. - KARAKAS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı
Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü
CHP Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Demircan'dan Ses Getiren Proje: Gıda Bankacılığı
Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı