Son Dakika Haberleri: Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl
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Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl

6 saat önce

Noel'e hazırlanan Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'da, dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı.

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Noel'e hazırlanan Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'da, dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı. Aziz Petrus Meydanı'ndaki enstalasyon 12 Ocak'a kadar açık kalacak.View on euronews

Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl

Vatikan, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:15 
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