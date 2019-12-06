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Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl
6 saat önce
Noel'e hazırlanan Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'da, dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı. Aziz Petrus Meydanı'ndaki enstalasyon 12 Ocak'a kadar açık kalacak.
Hristiyan aleminde Noel Bayramı için geri sayım başladı. Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'da da dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı.
'İsa'nın Doğuşu'nu sahneleyen gerçek boyutlardaki ahşap figürler, Trentino bölgesinde geçen yılki sert hava koşullarında devrilen ağaçlardan üretildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:28
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