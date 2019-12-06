Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl

Hristiyan aleminde Noel Bayramı için geri sayım başladı. Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan 'da da dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı.

Haber Yayın Tarihi:

ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var