Son Dakika › Dünya › Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi - Son Dakika Dünya
Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi
7 saat önce
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki haftalık ayininde Aqua Sirki'ni ağırladıView on euronews.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki haftalık ayininde Aqua Sirki'ni ağırladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:24
Son Dakika Papa Francis, bir rahibenin öpücük talebini "ısırmaması" şartıyla kabul etti Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti