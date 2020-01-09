Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi - Son Dakika Dünya

Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi

7 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki haftalık ayininde Aqua Sirki'ni ağırladıView on euronews.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki haftalık ayininde Aqua Sirki'ni ağırladıView on euronews

Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi

Papa Francis, Vatikan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:24 
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