Vatikan'dan Pekin yönetimine: Çin'deki piskoposlara baskı yapmayın
1 saat önce
Vatikan yönetimi Pekin ile irtibata geçerek, Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen piskoposlara baskı yapmamasını istedi.
Vatikan
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:23
yönetimi Pekin
ile irtibata geçerek, Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa
ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen piskoposlara baskı yapmamasını istedi.
Vatikan ile Çin Komünist Partisi yetkileri arasında uzun zamandır sorun teşkil eden piskoposların atanmasına ilişkin Ekim 2018'de geçici bir anlaşma imzalanmıştı.
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