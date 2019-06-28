Son Dakika Haberleri: Vatikan'dan Pekin yönetimine: Çin'deki piskoposlara baskı yapmayın
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Vatikan'dan Pekin yönetimine: Çin'deki piskoposlara baskı yapmayın

1 saat önce

Vatikan yönetimi Pekin ile irtibata geçerek, Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen piskoposlara baskı yapmamasını istedi.

Vatikan'dan Pekin yönetimine: Çin'deki piskoposlara baskı yapmayın, System.String[]
Vatikan yönetimi Pekin ile irtibata geçerek, Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen piskoposlara baskı yapmamasını istedi.

Vatikan ile Çin Komünist Partisi yetkileri arasında uzun zamandır sorun teşkil eden piskoposların atanmasına ilişkin Ekim 2018'de geçici bir anlaşma imzalanmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:23 
Papa, Pekin, Vatikan, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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