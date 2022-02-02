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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı - Son Dakika

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

02.02.2022 20:54
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio - Papalık Temsilcisi) olarak atadı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio - Papalık Temsilcisi) olarak atadı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.

Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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Büyükelçi, Vatikan, Türkiye, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı - Son Dakika
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