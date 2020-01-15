Vatikan dışişlerinin iki numarasına bir kadın atandı - Son Dakika
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Vatikan dışişlerinin iki numarasına bir kadın atandı

6 saat önce

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı) çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına Francesca Di Giovanni'yi atadı.

Vatikan dışişlerinin iki numarasına bir kadın atandı, System.String[]

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı) çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına Francesca Di Giovanni'yi atadı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın kararıyla Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinde mevcutta tek olan müsteşar sayısının ikiye çıkartıldığı belirtilerek çok taraflı ilişkilerden sorumlu olacak yeni müsteşarlığa 66 yaşındaki Di Giovanni'nin atandığı ifade edildi.

Di Giovanni, Vatikan yayın organı Radio Vaticana'ya verdiği demeçte, uzun zamandır çok taraflı ilişkilerin yönetimi konusunda Vatikan dışişlerinde bir müsteşar altında yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu atamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinde yaklaşık 27 yıldır çalışan hukuk mezunu Francesca Di Giovanni, Papa'nın kararıyla Vatikan bürokrasisinde üst makama gelen ilk kadın yönetici oldu.

Vatikan dışişlerinin yeni yapılanmasında mevcut müsteşar Monsenyör Miroslaw Wachowski ise ikili ilişkilerden sorumlu müsteşar olarak görev yapmaya devam edecek.

Vatikan Devleti kurumlarında kadınların üst düzey makamlarda görev almaması ve Papa Franciscus'un bu konuda bir adım atıp atmayacağı, kamuoyunda bir süredir tartışma ve merak konusuydu.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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