Son Dakika Haberleri: Vatikan ile Ezher "Aşırılıkla Mücadele" Belgesi İmzaladı

Vatikan ile Ezher "Aşırılıkla Mücadele" Belgesi İmzaladı

1 saat önce

ABU Vatikan ile El-Ezher Kurumu aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladı.

Vatikan ile Ezher
ABU Vatikan ile El-Ezher Kurumu aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus BAE'nin başkenti Abu Dabi'de aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladı.

Dini ve ahlaki sorumluluğa dayanan iş birliği ve diyalog kültürünün benimsendiği kaydedilen belgede, dünya liderleri, uluslararası politika yapıcıları ve ekonomi dünyasının "hoşgörü, birlikte yaşama ve barış kültürünü yaymak, dünyadaki mevcut savaşları, çatışmaları, kültürel ve ahlaki çöküşü durdurmak" için çalışması istendi.

Belgede ayrıca dini ve milliyetçi aşırıcılık ile teröre karşı uyarıda bulunuldu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye dün gelmişti.

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Abu Dabi, Papa Franciscus, Vatikan, Güncel
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